Il soprano Campanella a Medolla | La mia Tosca libera e passionale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sarà Renatatra i più brillanti della scena lirica nazionale ed internazionale, a interpretare il ruolo di Florisnella ‘’ di Giacomo Puccini, in scena domani sera alle 21 al teatro ‘Facchini’ diin piazza Garibaldi. L’opera, con la direzione di Stefano Giaroli e la regia di Alessandro Brachetti, rientra nell’edizione 2024 della rassegna Armoniosamente, organizzata dall’Associazione Amici dell’Organo Johan Sebastian Bach col supporto di Cantieri d’Arte APS. Sul palco, una straordinaria Renata. Ha più volte interpretato questo personaggio. Come sarà la sua? "Sono molto legata a, l’ho portata in scena varie volte, e ho avuto il privilegio di essere diretta da grandi registi, come il Maestro Giaccheri, una vera e propria guida per me.