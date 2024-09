Giulia De Lellis | Il mio cuore non è più solo e va a convivere con Tony Effe

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’ultimo anno è stato particolarmente duro perDe. Dopo quattro anni è giunta al termine la sua relazione con Carlo Beretta, che si è consolato velocemente tra le braccia di Melissa Satta. In più l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute che hanno riguardato due persone della sua famiglia. Nonostante questo nelle ultime settimane è tornata a sorridere grazie a: un flirt estivo che è diventato un rapporto importante, con tanto di prove di convivenza.Dee la fine della storia con Carlo Beretta “Quello appena passato è stato senza dubbio l’anno più difficile, complesso e anche ricco di cambiamenti nella mia vita“, ha ammessoDein un’intervista a Cosmopolitan. “Ho avuto due delle persone più importanti per me che si sono ammalate contemporaneamente quest’anno.