Ficcadenti dimissionario | c’è Corradetti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non c’è pace per il centro destra in consiglio comunale a Castel di Lama, infatti dopo le dimissioni di Francesco Ciabattoni, candidato sindaco alle amministrative del 2023, per motivi di salute, il posto era stato occupato dal consigliere Mauro Cori, che nonostante la sua tenacia e voglia di fare, a pochi mesi dalla surroga era morto a seguito di una grave malattia. Il posto vacante era stato rimpiazzato da Gabriele, che è già, al suo posto domenica sera, alle 21, durante il consiglio comunale, dovrebbe subentrare Ersilio. L’assenza del centro destra a Castel di Lama si nota ormai da anni, non solo per la mancanza di un consigliere di riferimento.