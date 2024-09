Fausto Russo Alesi a Venezia 81 | La vita è anche concretezza | Intervista

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Abbiamoto in esclusiva81 per la sua partecipazione al cortometraggio di Marco Bellocchio intitolato Se posso permettermi – Capitolo II . Nel cast vi sono: Barbara Ronchi, Rocco Papaleo, Giorgia Fasce, Filippo Timi, Pier Giorgio Bellocchio, Fabrizio Gifuni ed Edoardo Leo. Ecco cosa ci ha raccontato della sua esperienza sul set e del suo personaggio, madi come si ritenga sempre onorato e fortunato di essere scelto da Bellocchio per i suoi lavori.esclusiva aè un fannullone o un uomo annichilito dalla? Non lo definirei un fannullone. Sicuramente è un uomo che ha dedicato tutta la suaa un suo grande interesse ovvero l’interesse per lo studio, la letteratura gli autori e i libri, come se si rifugiasse in quel mondo lì, pensandoche è basta quello per nutrirsi.