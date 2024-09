È Seriate la capitale orobica dei bitcoin | il 61% dei bergamaschi sceglie BTC

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Labergamasca dei? Non è il capoluogo ma, un po’ a sorpresa,. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da Conio, una delle più importanti società specializzate in criptovalute (partecipata anche da Poste Italiane e Banca Generali) che ha creato il primo portafoglioMulti-firma in Italia, e che ha analizzato gli identikit degli oltre 400mila clienti retail raggiunti dal 2015 ad oggi. In base allo studio, prendendo a riferimento i primi otto mesi di quest’anno, a livello provinciale la città con più persone che acquistano valuta digitale è(5,8%), seguita dalle molto più popolate Bergamo e Treviglio, seconde a pari merito (5,04%).