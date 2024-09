Custodia cautelare Vietato pubblicare l’ordinanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Al fine di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata, è fatto divieto di pubblicazione del testo deldi". È questa la ratio della modifica dell’articolo 114 del codice di procedura penale, il cui decreto legislativo è stato approvato ieri Consiglio dei ministri. Il divieto, valido sino alla conclusione delle indagini preliminari o sino al termine dell’udienza preliminare, è preso per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva europea. L’iter prevede ora il passaggio all’esame delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, per il relativo parere comunque non vincolante, entro 60 giorni.