Correa-Inter sfumata la pista greca resta solo un’alternativa La situazione – TS

(Di venerdì 6 settembre 2024) Joaquinè sempre più vicino alla permanenza all’nella stagione 2024-2025. Dopo il tentativo sfumato da parte del Panathinaikos di provare a portarlo in Grecia,in piedi soltanto un’ipotesi. IL PUNTO – Joaquinsembra ormai destinato are all’, da quinta punta, fino al resto della stagione. Il calciatore nerazzurro era entrato concretamente nell’orbita del Panathinaikos, che aveva trovato negli ultimi giorni un’intesa con i meneghini per il trasferimento del Tucu in Grecia. Tutto si è arenato nel momento in cui la squadra ellenica non è riuscita a cedere l’attaccante Andraž Šporar. Così, l’argentino si è visto nuovamente inserito nelle logiche di un club, come quello nerazzurro, nel quale rappresenta la quinta punta nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi e per il quale non costituisce nemmenoin Champions League.