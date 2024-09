Conte voleva altri due acquisti | operazioni saltate per un grande problema

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Antonioavrebbe volutodue giocatori in rosa dopo i sette colpi messi a segno da Manna: ecco perché glisono saltati Sette nuovie svariati rientri dal prestito per ricostruire il gruppo ed eliminare le “scorie”. Eppure, per la rifondazione guidata da Antonioserviva ancora di più. Infatti, spunta un retroscena incredibile al termine della finestra estiva di mercato. Il Napoli ha registrato sette nuovi elementi. I primi arrivati ad inizio luglio, con Spinazzola, Rafa Marin e dopo l’Europeo anche Alessandro Buongiorno. Poi per un lungo periodo, il club azzurro ha fatto fatica a piazzare i numerosi esuberi e Antonioha lavorato a Castel di Sangro praticamente con una rosa incompleta.