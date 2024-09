Chi è il nuovo ministro Alessandro Giuli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da giorni il suo nome era sulla bocca di mezzo esecutivo. Da quando, cioè, la difesa di Gennaro Sanano era apparsa ormai impossibile. E, infatti, nel giorno dell’addio delinnamorato, a prenderne il posto è arrivato proprio lui:. Uno dei pochi nomi culturalmente “spendibili” dalla destra meloniana. La carriera Romano, classe 1975, giornalista,si impone all’attenzione della destra dalle colonne de “Il Foglio”, dove riveste il ruolo prima di vicedirettore e poi di condirettore. In carriera ha collaborato con l’Inkiesta, Il Tempo, Libero, il Corriere dell’Umbria. Poi il salto in tv, che lo vede fra 2019 e 2020 ospite fisso della trasmissione ‘Patriae‘, condotto da Annalisa Bruchi su Rai 2 (naturalmente), e nel 2020 affiancare Francesca Fagnani in ‘Seconda linea’, sempre su Rai 2 (programma sospeso dopo due puntate).