Casemiro difeso dalla leggenda del Manchester United Keane

(Di venerdì 6 settembre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. LadelRoyhain modo piuttosto sorprendente, nonostante le sue evidenti e palesi difficoltà negli ultimi mesi, in particolare nella grande partita dello scorso fine settimana contro il Liverpool.è stato responsabile dei due gol segnati da Luis Diaz per il Liverpool nel primo tempo all’Old Trafford, spingendo l’allenatore delErik ten Hag a sostituire il brasiliano all’intervallo.