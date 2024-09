Carbonara light | Meno calorie di un piatto di riso in bianco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) La ricetta dellamessa a punto dalla nutrizionista Chiara Manzi unisce gusto e leggerezza. Per chi volesse cimentarsi ecco gli ingredienti per quattro persone e i vari passaggi. Servono 280 g di spaghetti; 2 tuorli (40 g); 40 g di guanciale; 40 g di pecorino romano q.b.pepe nero in grani; inulina 24 g; curcuma 1 g; pepe nero. Disporre il guanciale nel forno a 130 gradi in modo da far colare il grasso. Deve diventare molto croccante. Tamponarlo bene: questa operazione esalterà il suo profumo e sapore, eliminando il 50% dei grassi. È possibile utilizzare anche il microonde per 2 minuti a massima potenza. Grattugiare il pecorino e montare i tuorli con le fruste, aggiungendo a filo 40 g di acqua a 60 gradi e l’inulina fino ad ottenere una spuma morbida. Aggiungere la curcuma. Mettere 2/3 del guanciale croccante in una padella con il pepe.