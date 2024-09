Borsa | l' Europa in negativo guarda al mercato del lavoro Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Le Borse europee si muovono in calo con la lente degli investitori sui dati deldelnegli Stati Uniti previsti nel primo pomeriggio. L'attesa è per l'impatto che potrebbero avere sull'entità del primo taglio dei tassi della Fed, dato per scontato nella prossima riunione del 18 settembre, e su quelli successivi. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede oltre mezzo punto con finanziari (-1,2% lo stoxx bank), energia, industriali e tech sotto vendita. La peggiore delle Piazze è Francoforte (-0,72%) dopo che i primi macro di giornata hanno certificato le difficoltà della Germania. Già attesa ad una stagnazione quest'anno, la locomotiva tedesca deve fare i conti con il crollo della produzione industriale che a luglio ha segnato una flessione del 2,4%.