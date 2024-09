Benvenuti a Vienna | la metropoli del futuro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Di anno in anno si aggiudica il titolo di “città più vivibile del mondo”. Sempre ai vertici delle classifiche internazionali e degli studi negli ultimi anni. È un esempio di come può essere la qualità della vita nel mondo moderno. Il motivo del successo disi deve ai suoi trasporti ecologici, ai numerosi spazi verdi e ad un’ampia offerta culinaria e culturale. Alla qualità dell’assistenza sanitaria e alla sicurezza. Numerosi i parchi lungo la Ringstrasse o nell’area del Prater, un’oasi di relax su un’area di sei milioni di metri quadri. Entro i confini disi trova il Lobau, una delle ultime grandi aree golenali dell’Europa che si estende in un’area di 2.300 ettari situata nella parte orientale die costituisce circa un quarto della superficie totale del Parco Nazionale Donau-Auen.