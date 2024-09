Albero cade sull’auto in sosta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Numerosi danni sono stati causati dal maltempo che ha colpito ieri anche il Sud Milano, con allagamenti di strade, cantine e box, alberi caduti e disagi per i cittadini. A Buccinasco è sempre via Romagna a causare i problemi maggiori: come in occasione degli altri episodi di maltempo estivo dei mesi scorsi, ancora una volta la strada si è completamente allagata, impedendo il transito in sicurezza dei veicoli. La causa è da individuare nella costruzione stessa dei condomini, al di sotto del livello della fognatura, come spiegano dal Comune. Per evitare gli allagamenti, è necessario, a carico dei condomini, installare delle valvole di non ritorno che permettono all’acqua di defluire correttamente senza bloccarsi e aumentare di volume sulla strada. Anche gli interventi, negli anni, del Gruppo Cap non hanno risolto il problema.