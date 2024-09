Al via Donizetti Festival Fiati | concerti e masterclass che uniscono il territorio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bergamo. Il calendario di iniziative targate Politecnico delle Arti si arricchisce di una nuova rassegna. Stiamo parlando della prima edizione del «», che risuonerà in città dal 6 al 26 settembre con il coinvolgimento di artisti di fama nazionale. In particolare, il– realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro, con la Biblioteca Angelo Mai, con il Liceo Musicale «Secco Suardo» di Bergamo, ilCorsini, Yamaha Italia, ABBM (Associazione Bergamasca Bande Musicali) e Biblioteca Musicale Victor de Sabata e Aldo Ceccato – Fondazione Vittorio Polli ed AnnaMaria Stoppani – proporrà quattroe cinque, tutti imperdibili. La grande inaugurazione si terrà venerdì 6 settembre, alle 20.