A Very English Renzi | L' ala Blair per vincere Senza si perde

(Di venerdì 6 settembre 2024) «Noi siamo l'ala riformista, l'alal'alail centrosinistra non vince». Questo in sintesi il messaggio che Matteolancia nell'intervista, al Tempio di Adriano di Roma, con il direttore del Foglio Claudio Cerasa. Ci tiene però a spiegare che non è stato lui a proporsi al Pd ma è stata Elly che gli ha rivolto un invito. «Una settimana prima della partita del cuore Schlein rilasciò un'intervista in cui annunciava che il tempo dei veti era finito» ricorda il leader Iv. E sul Jobs Act? «Schlein è l'unica coerente visto che uscì dal partito proprio perché contraria al decreto» spiega e aggiunge «chi non è coerente sono quei deputati e quei ministri dem che, ai tempi, votarono a favore e adesso si dicono contrari». Poi ribadisce che Italia viva sul Jobs Act organizzerà i comitati «per evitare l'abolizione».