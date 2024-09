Virtus Academy Benevento resta in sospeso la questione impianto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAd un mese circa dall’inizio del campionato di serie A2 femminile nazionale, previsto per il 6 ottobre p.v., è ancora aperta laper la. Il grido d’allarme lanciato nelle scorse settimane dalla società sannita, ha trovato ascolto a vari livelli, ma una soluzione accettabile per le esigenze dellaancora non è stata trovata. La società della presidente Luisa Musco, ha avuto vari incontri presso l’amministrazione provinciale di, proprietaria del PalaTedeschi. Da questi confronti è uscita una disponibilità di massima dell’ente a concedere alla società beneventana l’sia per gli allenamenti che per le gare casalinghe di serie A2.