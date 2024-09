VII Randonée Reale Borbonica | itinerario di mobilità dolce tra cultura natura musica e buon cibo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiAlla Reggia di Caserta la presentazione della Settima Randonnée, l’evento cicloturistico itinerante traed eccellenze enogastronomiche. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 settembre. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania Bici, in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta e il Comune di Piana di Monte Verna. Per il secondo anno consecutivo protagonista sarà dunque Piana di Monte Verna, luogo di partenza e arrivo della Randonnée. L’evento è inserito quest’anno tra le iniziative del Bando di valorizzazione partecipata del museo vanvitelliano.