Usa 2024 chi finanzia le campagne di Harris e Trump

(Di giovedì 5 settembre 2024) La corsa verso la Casa Bianca, si sa, costa. In termini economici, e non solo. Ma in questo processo elettorale a pesare di più (cioè, a donare) sono i piccoli offerenti delle super Pac, che vengono inseguiti attraverso le mail e a cui vengono richieste più volte i contributi simbolici, e itori miliardari. Ad ora, leelettorali dell’ex presidente Donalde il vicepresidente Kamalahanno raccolto circa 1300 milioni di dollari, da quanto riferisce il quotidiano americano The New York Times. Ma le cifre più importanti vengono assegnate nei due mesi precendeti al voto. Ci sono anche risorse stanziate da chi non svela l’identità. Tra quelli conosciuti, però, ci sono noti miliardari americani. Ad aumentare la cassa della campagna dic’è, per esempio, Tim Mellon.