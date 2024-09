Tutto quello che c' è da sapere su The Perfect Couple la nuova miniserie thriller di Netflix con Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non ci siamo ancora ripresi dall’eros debordante di Baby girl, che siamo già alle prese con un nuovo lato di. Dalla grandiosa presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 al piccolo schermo del gigante, il passo è incredibilmente breve. Perché Theè già in streaming. La piattaforma ha pubblicato tutti e 6 gli episodi che compongono questagialla ambientata a Nantucket. Isola del Massachusetts famosa per i manufatti storici pre guerra civile e per attirare turisti ricchi. Diretta da Susanne Bier, la serie è tratta dall’omonimo romanzo di Elin Hilderbrand. La trama di “The” Ed è qui, a Nantucket, che Amelia Sacks sta per sposare l’erede di una delle famiglie più ricche dell’isola.