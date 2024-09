The Spell Brigade annunciata la data d’uscita su Steam

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bolt Blaster Games ha finalmente annunciato ladi uscita del caotico e frenetico titolo bullet-heaven: The, gioco in arrivo suil 16 settembre 2024. Come abbiamo visto con la demo aNext Fest, il gioco offre un’esperienza multiplayer cooperativa online adrenalinica per 1-4 giocatori, con un piccolo ma importante dettaglio: il fuoco amico è attivo! Il titolo consente di affinare i propri incantesimi, perfezionando i grimori ed immergetendosi in un’arena piena di mostruosità. Hans Jacobs, Bolt Blaster Games ha afferamto quanto segue: “Siamo entusiasti di rivelare ladi rilascio in Accesso Anticipato! Non vediamo l’ora che possiate provare ciò su cui abbiamo lavorato. Questo è solo l’inizio, e vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio.