Stefania e Arnaldo festa per i 40 anni di matrimonio

(Di giovedì 5 settembre 2024) Hanno festeggiato i 40dii coniugiAdami eLunardi, molto conosciuti in Garfagnana, ambedue per tantiimpiegati di banca., inoltre, è molto conosciuta come brava fotografa con numerosi premi nazionali vinti eè impegnato nell’associazionismo come il Panathlon Club Garfagnana. A loro le felicitazioni e gli auguri delle figlie Sandra e Angela, parenti, amici. E naturalmente tantissime congratulazioni da parte della redazione de La Nazione.