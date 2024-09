Putin e la vita nascosta dei suoi figli segreti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laprivata del presidente russo Vladimirè da sempre avvolta nel mistero e lo stesso vale per quella dei. Negli ultimi anni, diverse inchieste hanno cercato di fare luce su questo lato nascosto della sua esistenza, per la quale l’autocrate russo non mostra soltanto un generico desiderio di riservatezza ma qualcosa di più. Avrebbe infattinati da relazioni segrete. Tra questi emergono i nomi di Ivan e Vladimir, due bambini che, pur essendo cresciuti tra lussi e privilegi, sembra che vivano isolati dal mondo e sotto costante protezione.di, identità nascoste Idisono stati descritti da varie inchieste giornalistiche come ragazzi cresciuti con identità false. Ossia utilizzate per proteggerli dalla luce dei riflettori e dal pubblico.