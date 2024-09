Omicidio Sharon Verzeni il verbale di Moussa Sangare | Mi urlava | Perché? Sei un codardo Dopo averla uccisa mi sentivo libero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Ho incrociato la ragazza prima da davanti. Non aveva la borsa; portava gli occhiali, avrei detto che avesse i capelli biondi; indossava jeans e aveva le cuffiette nelle orecchie. A quel punto l’ho seguita da dietro, l’ho toccata sulla spalla con la mano sinistra e le ho detto: “Scusa per quello che sta per accadere”. Lei ha tolto le cuffiette quando si è sentita toccare. Ha sentito la frase. Ho preso il coltello. La prima coltellata l’ho data al petto e il coltello è rimbalzato. Lei stava scappando, sono sceso dalla bici, l’ho rincorsa e l’ho colpita alla schiena più volte, tre o quattro. Lei ha urlato chiedendo “?”, dicendo “sei un, sei un bastardo”. Poi ho ripreso la bici e velocemente mi sono allontanato”.