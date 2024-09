Nuove opportunità per i giovani | ANCI lancia avviso pubblico per promuovere la cultura d’impresa

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’Amministrazione comunale ha annunciato un nuovo progetto in collaborazione con l’per potenziare il servizio di Informae creare uno sportello informativo dedicato alla creazione. L’iniziativa è rivolta aie mira a coinvolgere gli istituti scolastici locali per organizzare attività di orientamento alla. L’, aperto fino alle ore 13:00 del 25 settembre, prevede la possibilità di ricevere fino a 150mila euro per progetto, destinati ad associazioni e organizzazioni del territorio. Le proposte dovranno delineare interventi come coaching, tutoring, laboratori pratici, sportelli di consulenza e la promozione di “hub” permanenti per favorire la nascita di nuova imprenditorialitàle.