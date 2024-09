Nozze tra dipendenti Ior nonostante il divieto | Licenziare uno dei due

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nientetra colleghi di lavori: il Regolamento non lo contempla e dunque uno dei duedeve essere licenziato. La coppia può al massimo scegliere chi, tra il marito e la moglie, possa continuare a lavorare. Lo conferma lo Ior, la ‘banca’ del Papa, alle prese in questi giorni con una coppia che,questa regola, ha deciso comunque di convolare a. "L’obiettivo dell’Istituto, attraverso questa norma – spiega l’Istituto per le Opere di Religione –, è esclusivamente quello di garantire condizioni di parità di trattamento tra tutto il personale dipendente". "Tal norma è infatti fondamentale per prevenire sia inevitabili conflitti d’interesse di tipo professionale – prosegue l’istituto – tra gli aspiranti coniugi interessati, sia l’insorgere di possibili dubbi di gestione familistica tra la propria clientela o il grande pubblico".