Milano-Cortina 2026 | Gios presenta Jalonen il nuovo ct della nazionale di hockey

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Abbiamo voluto Jukkaperché è l’eccellenza, la competitività in questo mondo. Jukka ha sempre saputo portare al successo formazioni di atleti che non avevano le stesse capacità dei suoi competitor, ha saputo trarre il meglio, non sempre aveva la squadra migliore ma la faceva diventare la migliore. Per questo abbiamo sposato questa opportunità”. Sono queste le parole di Andrea, Presidente Fisg, nel corsoconferenza stampa dizione delHead Coachitaliana di. “Gli obbiettivi – continua– sono fare bella figura in un torneo importantissimo, non possiamo ambire alla medaglie, ma vogliamo portare una diversa cultura sportiva in questo Paese, migliorando la cultura e l’educazione sportiva. Solo con un cambio di mentalità si può diventare competitivi a livello mondiale.