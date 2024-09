L’incidente con il quad Addio al dottor Lops

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) È morto all’ospedale di Niguarda dopo quattro giorni di agonia il 49enne di Giussano rimasto coinvolto, sabato pomeriggio, in un incidente con ilsul quale viaggiava insieme alla compagna, due anni più giovane di lui. Non è bastata la delicatissima operazione alla testa alla quale era stato sottoposto Diego. Una tragedia che sconvolge famigliari, amici e i colleghi italiani e stranieri:, infatti, era un dentista di fama internazionale, con studi a Milano e a Desio. I famigliari, adesso, hanno dato il via libera all’espianto degli organi. "Come si fa a diread un professionista così? – lo ricorda su Facebook, tra le decine di messaggi di sgomento e cordoglio, una collega –. Un genio, un eclettico, uno speaker pazzesco con una competenza e conoscenza incredibile.