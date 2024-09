Le novità dell’aggiornamento di Pokémon GO

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 5 settembre 2024) Da oggi hanno iniziato ad apparire in tutto il mondo i nuovi punti energetici misteriosi Dynamax. Mentre da martedì 10 settembre sarà possibile partecipare alle Lotte Dynamax e affrontare ipotenziati da questa nuova funzione. Tutti gli Allenatori che avranno raggiunto il livello 13 riceveranno la ricerca speciale “Vado al Max!” che prevede incontri conDynamax da catturare. Questi nuovi ed enormi compagni saranno di grande aiuto per affrontare le prime Lotte Dynamax. Cosa sono iDynamax? Dynamax è un fenomeno per cui iappaiono molto più grandi, circondati da un misterioso colore rosso acceso e da nuvole a spirale sopra la testa. Icon l’abilità di diventare Dynamax possono essere incontrati, sfidati e catturati nelle Lotte Dynamax. IDynamax possono essere incontrati in natura nei punti energetici indicati sulla mappa.