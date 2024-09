L’analisi di Puppo | Sinner ha dominato Medvedev Coppa Davis? Meglio non andare per un motivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dario, telecronista di Eurosport, ha affrontato i temi più caldi del tennis nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Fari puntati, ovviamente, sulla vittoria di Janniknei quarti di finale degli US Open 2024. L’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 il russo Daniil, garantendosi per la prima volta in carriera la qualificazione al penultimo di questo Major e nei fatti diventando il primo italiano della storia ad aver raggiunto almeno le semifinali di tutti gli Slam. “Una vittoria in quattro set molto significativa perchéha, anche se ha perso il secondo set con quel punteggio. Nella frazione citata, però, Jannik ha avuto in tre turni al servizio dichance break e di conseguenza anche l’evoluzione di quel parziale avrebbe potuto essere diversa.