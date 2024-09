Iddu – L’ultimo padrino recensione Venezia 81 | Elio Germano e Toni Servillo all’ultimo pizzino

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Da81, in concorso, la nostradidi Fabio Grassadonia e Ano Piazza coned, vincitore del Premio Carlo Lizzani e del Premio Mimmo Rotella: la Mafia come farsa in un film a due facce, affascinante e sconnesso Nel cinema di Piazza e Grassadonia la Mafia torna sempre, ao altrove.padrone è infatti solotassello della filmografia della coppia di registi milanese-palermitana, arrivato a 7 anni di distanza da Sicilian Ghost Story che lavorava però su ben altre atmosfere. A questo giro il duo abbandona i territori del thriller e della favola nera per addentrarsi nell’insidioso arenile della farsa, con un lieve retrogusto di commedia nera e con una volontà dissacratoria più forte che in passato.