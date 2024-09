Giuliano Pirone è morto nella doccia della palestra Il culturista australiano è stato ritrovato privo di sensi dopo oltre 15 ore la madre è disperata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Scoperta tragica in unadi Perth, in Australia. Èsenza, sotto la15 ore ilche si stava allenando per una gara di bodybuilding. Non si sa come maè scivolato e ha subito una lesione cerebralecabina. Era andato inprima del lavoro e non èscoperto fino a tardi quella notte, quando la polizia ha fatto irruzione e lo ha trovato sul pavimento. Èportato subito in ospedale in terapia intensiva all’ospedale di Joondalup, monitorato per due settimane, ma è. I dottori – dalle analisi fatte appena arrivato al pronto soccorso – hanno evidenziato che i livelli di zucchero nel sangue del signorerano molto bassi, ciò ha causato un calopressione sanguigna con successiva crisi convulsiva.