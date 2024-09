Gaeta ricorda l’eroe italo-americano Vincent R Capodanno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Gli interventi del comandante della nave ammiraglia della VI Flotta statunitense Mount Whitney, capitano di vascello Matthew Kiser, e della vicesindaca diGianna Conte, hanno caratterizzato la cerimonia commemorativa del 57° anniversario della dipartita del cappellano della Marina Americanasvoltasi in Piazzaalla presenza di autorità militari, civili e ad un folto pubblico. Di originine, sacerdote e missionario cattolico, ha perso la vita in Vietnam il 4 settembre 1967 mentre, in campo di battaglia, somministrava i sacramenti e confortava i Marines feriti o moribondi. Il 7 gennaio 1969 fu insignito postumo della Medaglia d’Onore del Congresso, equivalente alla medaglia d’Oro conferita in Italia dal Presidente della Repubblica.