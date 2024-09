Ecco la Festa del Perdono 2024 a San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 5 settembre– Spettacoli,conferenze, rievocazioni, camminate solidali, concerti e buon cibo.ladeldi SanValdarno, un calendario ricco di eventi e iniziative che, per cinque giorni, animeranno il centro storico cittadino coinvolgendo residenti e visitatori di tutte le età. I festeggiamenti ufficiali prenderanno il via giovedì 12 settembre con il corteo storico e si concluderanno lunedì 16 settembre con il tradizionale spettacolo pirotecnico. “Ilè latradizionale per eccellenza del nostro Comune – sottolineano il sindaco di SanValentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – l’apertura con il corteo storico e lo spettacolo di Accademia creativa da una parte sottolineano il legame storico della nostra città con Firenze, dall’altra valorizzano elementi e suggestioni della tradizione.