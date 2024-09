Demetra è l' immagine del mutamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’scelta per raffigurare il tema di questa edizione di Con-vivere è una foto del celebre fotografo Mimmo Jodice, dal titolo “”, che ritrae la testa di una statua romana del I secolo d.C. rinvenuta ad Ercolano e raffigurante la dea della terra, della natura e dell’agricoltura, deturpata da una lacerazione che le attraversa la guancia destra. Per l’edizione 2024 di Con-vivere, la forza dell’che Mimmo Jodice ha gentilmente concesso al festival invita dunque ad interrogarsi su cosa significa “cambiamento” nella sua accezione più intima e profonda. Si cercherà di far comprendere come ogni cambiamento passi innanzitutto da undi sguardo e di prospettiva, che cerca di ricomporre eventuali lacerazioni, per riconnetterci come d’incanto ad una dimensione di piena naturalità.