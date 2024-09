Dall' Ue 780 milioni a 494 giovani ricercatori emergenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) ha assegnato 780di euro a 494tramite gli 'starting grant', finanziamenti che aiutano iall'inizio della loro carriera a lanciare i propri progetti e perseguire le idee più promettenti. L'Italia è quinta in classifica con 41 progetti finanziati, 17 dei quali guidati da donne, mentre sul gradino più alto del podio troviamo la Germania (98) seguita da Paesi Bassi (51) e Regno Unito (50). In base alle nazionalità più rappresentate, invece, gli italiani sono al secondo posto con 61, superati solo dai tedeschi (94). "La Commissione europea è orgogliosa di sostenere la curiosità e la passione dei nostri talenti all'inizio della loro carriera", dichiara Iliana Ivanova, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù.