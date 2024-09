Correa via dall’Inter? Ha un’offerta dal Panathinaikos! Un fattore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Joaquinpuò lasciare l’Inter. Il Tucu, quinto attaccante nella gerarchia di Simone Inzaghi, hadal. OFFERTA – Il futuro dirimane in bilico. Il centravanti argentino, ritornato dal prestito al Marsiglia, non ha ricevuto tra giugno e agosto offerte concrete per lasciare. Ma ora tutto potrebbe cambiare. Come riferisce il giornalista argentino di Tyc Sports, German Garcia Grova, il Tucu ha ricevuto una proposta dal. Il mercato in Grecia chiude il 13 settembre. Dunque c’è tempo per l’Inter di cederlo. In casa nerazzurra si lavora, anche perché il giocatore è un esubero di Inzaghi, il quale non lo ha neanche inserito nella lista per la Champions League.