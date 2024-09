Code Osmannoro giovedì drammatico | Gente a piedi in autostrada per andare all’aeroporto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 5 settembre 2024 – E’ un inizio di settembreper il traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze. Con la nuova chiusura, per un nuovo guasto idrico, di via del Cantone, importante arteria che immette il flusso di veicoli dentro l’dall’uscita di Sesto Fiorentino dell’. Dopo il guasto di inizio settimana, nuovi guai per gli automobilisti. Tutto a causa di una nuova rottura di un tubo. Con ulteriore cantiere per i lavori e altre ore di chiusura della strada. Anche a causa di ulteriori incidenti vari che hanno caratterizzato la giornata, nel tardo pomeriggio, nell’ora di punta, all’uscita degli uffici, il traffico è andato completamente in tilt. L’ultimo tratto della Firenze-mare, quello che poi entra nel capoluogo, è rimasto bloccato. Con almeno un’ora di coda per chi era diretto verso Firenze.