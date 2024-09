Calcio sotto choc trovato in fin di vita dal figlio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lutto nel mondo del. Martedì pomeriggio è morto un dirigente dell’Acd Jesolo. Grazie alla sua fibra forte il 56enne ha fatto in tempo a lanciare un allarme nel gruppo whatsapp di famiglia. Ha chiesto aiuto, ha scritto di chiamare un’ambulanza, mentre si trovava da solo nel suo appartamento. Il primo a tentare il soccorso è stato ilMarco. Anche l’intervento dei soccorsi è stato rapido, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Ministro Sangiuliano, la scoperta sulla moglie: di chi si tratta Leggi anche: Strage di Paderno, il 17enne confessa: perché lo ha fatto Giorgio Maestrello,in fin didalLa tragedia nell’appartamento di Cavallino. Giorgio Maestrello, se n’è andato martedì pomeriggio poco dopo essere stato trasferito all’ospedale di San Donà.