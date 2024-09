Arcane | il trailer della Stagione 2 l’ultima della serie anime

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nella tarda mattinata di oggi Netflix ha diffuso in rete ilsecondadi, ladi successo ispirata al videogame League of Legends. Il, oltre ad offrire uno sguardo più completo allafinale di, introduce anche il branocolonna sonora “Paint The Town Blue“, cantanto dal rapper Ashnikko. La messa in onda2 è fissata per il mese di novembre. Ogni fine è un nuovo inizio.torna per il capitolo finale questo novembre, solo su Netflix. pic.twitter.com/cyhYCmhDiG— Netflix Italia (@NetflixIT) September 5, 2024e le note di produzione Laè creata da Christian Linke e Alex Yee, i produttori esecutivi sono: Linke, Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung e Thomas Vu. I co-produttori esecutivi sono: Yee, Pascal Charrue, Arnaud Delord, Jerôme Combe, Melinda Wunsch Dilger e Ash Brannon.