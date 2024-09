Alberto Genovese volontario nel centro per donne vittime di violenza Wall of Dolls | Attività riparativa non casuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sta scontando una condanna a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per aver drogato e violentato come “bambole di pezza” due ragazze nel corso delle sue feste a Terrazza Sentimento, il suo attico nel cuore di Milano, ma ora è impegnato in un percorso di giustiziache lo vede uscire dal carcere per lavorare comein un’associazione che offre sostegno alledi abusi. Stiamo parlando di, l’ex imprenditore nel mondo delle startup accusato da diverse ragazze di molestie e violenze sessuali, tutte compiute con la stessa modalità. La decisione è stata presa dal Tribunale di sorveglianza di Milano nell’ambito del suo percorso di recupero:, arrestato nel novembre 2020, ha trascorso periodi in carcere e in comunità per disintossicarsi dalla cocaina, una dipendenza che, secondo lui, aveva alterato gravemente la sua vita e i suoi comportamenti.