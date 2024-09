Virtus Fiusco torna a disposizione Ma Galetti punta a un rientro soft

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il tempo passa e lasta cercando di aumentare la sua condizione fisica, ma pure l’intesa tattica fra i giocatori confermati e quelli che sono arrivati alla corte di. Il gruppo ha già fatto 18 giorni di allenamento, questa sera (ore 20.30) Magagnoli e compagni giocheranno al palasport di Medicina con la localeallenata da Francesco Bettazzi. I medicinesi fanno la serie C nazionale e quest’annono alla categoria superiore. Per arrivarci hanno preso Nunzio Corcelli, Marco Morara e, da Castel San Pietro Terme, sono stati prelevati il play Mattia Masrè e il pivot Lorenzo Zanetti. Un’avversaria, anche se di categorie inferiore, che però ha un buon potenziale e rappresenta un test comunque attendibile per la crescita della V imolese.