Un viaggio a Pisa Memo-rabile Diritto allo studio alla Sant’Anna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) di Mario Ferrari C’è chi arriva dopo nove ore di autobus notturno, chi invece pur di essere ieri aha messo per la prima volta piede su un aereo. Non importa il mezzo di trasporto, per loro basta essere in città per vivere un’esperienzae scoprire che il, a, diventa un ascensore sociale e realizzazione personale. È partito infatti ieri il terzo e ultimo appuntamento di ‘Merito e Mobilità sociale’ (Me.Mo), il progetto della Scuolache ha accolto 140 giovani di talento, provenienti da contesti socio-economici fragili da tutta Italia, per un’immersiva esperienza di campus e orientamento universitario.