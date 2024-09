Tiro con l’arco Harvinder Singh medaglia d’oro nel ricurvo alle Paralimpiadi Stefano Trevisani si ferma ai sedicesimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’indianoconquista laneldi Parigi 2024. Una bellissima cavalcata per questo atleta, chedi Tokyo si erato alladi bronzo: stavolta nessuno è riuscito a contrastarlo. Aiin mattinata la vittoria 7-3 sul cinese di Taipei Tseng, poi il 6-2 all’indonesiano Setiawan, il 6-2 al colombiano Ramirez e 7-3 all’iraniano Arab Ameri in semifinale. La finale è stata nettissima: un 6-0 che non ha lasciato scampo al polacco Lukasz Ciszek, che si è quindi dovuto accontentare del bronzo. Buonissimo era stato il percorso dello stesso Ciszek, autore di una bella vittoria ai quarti di finale contro il cinese Zhao per 6-4 e in semifinale ha sconfitto per 6-2 l’australiano Kenton-Smith. Per lui si tratta comunque di una crescita esponenziale rispetto a Tokyo, laddove non andò oltre al settimo posto.