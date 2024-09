Sardegna | è morto Giuseppe Mannoni il 28enne ferito dopo una serata in discoteca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il giovane era stato operato con urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro,essere stato spintonato a terra durante una rissa nel parcheggio di una notadi Baja Sardinia: aveva sbattuto rovinosamente la testa. Non ce l’ha fatta, il giovanedi Thiesi, che lo scorso 27 agosto era rimasto coinvolto in una rissa nel parcheggio di una notadi Baja Sardinia. I medici hanno in tutti i modi cercato di salvargli la vita ma, nonostante la delicata operazione alla testa per un ematoma celebrale, il suo cuore ha cessato di battere. Peppe, come lo chiamavano gli amici, era entrato in coma e purtroppo non si è mai risvegliato. I medici infatti hanno monitorato per ore e ore la sua attività celebrale ma nulla è stato potuto fare. Troppo gravi le ferite riportatela caduta in terra, dove aveva sbattuto la testa.