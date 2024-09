Occhio alle clausole nascoste nei contratti delle compagnie hi-tech

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Moltemultinazionali che ci forniscono servizi legati alla tecnologia chiedono l’accettazione di «» che quasi nessuno legge. Ma tra quelle voci che si è chiamati a sottoscrivere si nasconde spesso la rinuncia ad alcune prerogative (come la possibilità di ricorrere ai tribunali), che possono trasformare un problema in un’odissea. La vita di Kanokporn Tangsuan, medico alla prestigiosa New York University, è stata stroncata il 5 ottobre 2023 dopo aver mangiato al ristorante Raglan Road Irish Pub di Disney Springs, uno dei «distretti» di cui è formato il Walt Disney World Village nei pressi di Orlando, Florida. Tangsuan soffriva di gravirgie a latticini e noci, e aveva informato più volte il personale del ristorante (non gestito da Disney), ricevendo molteplici rassicurazioni.