Milano sparatoria tra ultras dell’Inter | un morto e un ferito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Incredibile quanto successo ain pieno giorno, un violento scontro tra capisi è concluso in tragedia. Una violenta lite si è poi trasformata in una tragedia: une un. L’EPISODIO – La lite è degenerata in una, culminata con la morte di Antonio Bellocco, 36 anni, noto pregiudicato legato al clan di Rosarno. Dalle prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto nei pressi della palestra Testudo, frequentata da molti esponenti della Curva Nord, il gruppo di tifosi. Bellocco avrebbe iniziato la lite a bordo di un’auto con Andrea Beretta, 49 anni, storico capoe fedelissimo di Vittorio Boiocchi, altro leader della curva ucciso il 29 ottobre 2022. La situazione è precipitata rapidamente: Bellocco avrebbe estratto una pistola, ferendo Beretta a una gamba.