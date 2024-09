Milan Giorgio Furlani minimizza | ma siamo sicuri che Fonseca abbia ancora lo spogliatoio in mano?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 4 settembre 2024), l’ad rossoneroi problemi del Diavolo macheloin“Avremmo voluto fare 9 punti, ovvio, ma non c’è panico. Non parlerei di partite importanti o altre cose del genere.soddisfatti del lavoro che il mister ha fatto in preparazione,con lui e anche la squadra lo è“. E’ proprio quel: “soddisfatti” che manda su tutte le furie i tifosi del. Due punti in tre partite, sei goal subiti e un caso mediatico come quello Theo-Leao, di certo in casa rossonera non va tutto bene. Secondo l’amministratore delegato del club di via Aldo Rossi, però, i problemi sembrano non esserci proprio.