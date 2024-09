Maria Rosaria Boccia pubblica nella notte su IG documenti scottanti | ancora guai in vista per il ministro Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Continua ad essere un’estate rovente per ildella cultura Gennaroche, dopo essere stato travolto dai fischi polemici a Taormina e dopo le tante gaffe in sequenza, ora deve fare i conti con lo scottante caso. Tutto ruota attorno alla figura di, donna 41enne originaria di Pompei che ha dichiarato di essere la consigliera ufficiale delper i Grandi eventi. Le sue dichiarazioni sarebbero state confermate anche da alcuniche confermerebbero il suo ruolo istituzionale. Ilperò ha sempre negato categoricamente qualsiasi incarico ufficiale alla. Il caso Procediamo con ordine per ricostruire un caso piuttosto ingarbugliato che sta mettendo in fortissimo imbarazzo il