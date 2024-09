La verità è questa Paderno il duro commento di Paolo Crepet sulla strage familiare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LadiDugnano ha davvero lasciato senza parole l’Italia intera. Nessuno riesce ancora a credere che un ragazzo di appena 17 anni abbia sterminato la sua famiglia, uccidendo a coltellate padre, madre e fratello 12enne. Oravicenda è intervenuto lo psichiatra, noto anche per i suoi libri e per essere spesso ospite nei programmi televisivi. Dopo ladiDugnano,ha quindi rilasciato un’importante intervista al Corriere della Sera: “Perché lo ha fatto? La domanda va posta all’Onnipotente. Criminologi e psicologi che rispondono a una domanda del genere sono dei fanfaroni. Quello che mi spaventa invece è come mai non se n’è accorto nessuno“.